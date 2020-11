In moto contro il cervo, centauro ferito a Terragnolo, l'animale è morto sul colpo

Paura giovedì sera a Terragnolo. Un uomo che stava percorrendo in moto la Sp 2 che porta verso la città di Rovereto è improvvisamente stato travolto da un cervo.

Erano le 18.30 e il grosso animale è uscito dal bosco tra le frazioni di Valduga e Pedrazzi e gli ha attraversato la strada. All’improvviso I due si sono quindi scontrati e, non avendo alcuna protezione, il cervo ha avuto la peggio.

L’animale è morto in seguito all’incidente. Ma anche l’uomo che stava scendendo in moto ha avuto le sue conseguenze.

L’urto gli è costato contusioni e botte. Per questo è stato portato in ospedale per accertamenti e cure, anche se fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto l’ambulanza, l’auto sanitaria, i carabinieri e cinque volontari dei vigili del fuoco di Terragnolo