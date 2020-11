Versa in condizioni gravissime all'ospedale Santa Chiara di Trento un boscaiolo di Folgaria che ieri pomeriggio è stato travolto da un tronco nella zona di Arsiero, in provincia di Vicenza. È accaduto sul confine tra Trentino e Veneto, dopo il centro di Fiorentini, sotto la cupola del monte Campomolon.

Si tratta di un cinquantatrenne di Folgaria, A.D. le sue iniziali, che gli alberi li taglia per professione e che anche ieri stava lavorando in quei lotti per recuperare il legname dei boschi che sono stati falcidiati due anni fa dalla terribile tempesta Vaia.

È stata la squadra dell'elisoccorso trentino ad accorrere sul posto, in località Le Fratte.

Il Soccorso alpino di Arsiero si è mosso in supporto all'elicottero di Trento, per supportarli nelle complesse operazioni di soccorso. Subito, dopo l'allarme che è stato dato da alcuni colleghi dell'infortunato, sul posto si sono portati due soccorritori che si trovavano nelle vicinanze, seguiti poi da una seconda squadra. Insieme hanno aiuto il medico rianimatore sceso dall'elicottero e l'infermiere a prestato le prime cure all'uomo travolto da un grosso tronco. Era incosciente, a causa dei politraumi riportati nel brutto infortunio. Lo hanno immobilizzato su una barella ed è stato recuperato con il verricello. Una volta a bordo, l'elicottero giallo e rosso lo ha poi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni, come detto, sembrano essere molto gravi. La voce si è diffusa anche sull'altopiano, dove il boscaiolo vive. C'è apprensione per le sue condizioni, ma anche la speranza che il suo fisico forte ed allenato possa recuperare.