Un'altra RSA del Trentino fronteggia il contagio. Covid all’Apsp Benedetti di Mori, sono positivi 4 operatori e 3 ospiti: tutti dello stesso nucleo di Rsa. Nessun positivo negli altri 3 nuclei. Zero anche all’Hospice e al Centro diurno I sistematici test, svolti sul personale e sui residenti dell’Apsp Cesare Benedetti di Mori, hanno portato alla scoperta di 4 operatori e 3 ospiti positivi al Covid.

I lavoratori interessati operano tutti in un unico nucleo: il sud est del secondo piano. Per questo, tutti gli ospiti di quel nucleo sono stati sottoposti al test antigenico e 3 sono risultati positivi: 2 con sintomi febbrili e 1 asintomatico.

L’Apsp ha quindi proceduto coi test su tutti gli operatori: non solo del nucleo sud est ma dell’intera struttura. I test sono stati immediatamente inviati al centro di analisi di Trento.

I 3 residenti risultati positivi erano ospitati in 2 camere doppie. 4 persone – dunque anche l’ospite risultato negativo, ma compagno di stanza di uno dei positivi – sono state spostate dal secondo piano al primo, dove da tempo l’Apsp aveva predisposto un’area apposita per l’isolamento.

Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle direttive della Provincia e dall’Azienda sanitaria; è stata inoltre attivata la task force provinciale, a cui spetterà decidere se spostare i 3 ospiti positivi alla struttura di Volano o trattenerli a Mori.

Nessuna positività si è riscontrata negli altri nuclei di Rsa, nessuna nemmeno tra gli operatori e gli ospiti del Centro diurno e stessa cosa vale per l’Hospice.

I familiari del nucleo sud est sono stati tutti contattati al telefono. Una comunicazione whatsapp ha comunque raggiunto l’interezza dei familiari, anche degli altri nuclei, dell’Hospice e del Centro diurno.

L’Apsp, per oggi, ha sospeso le visite dei familiari, per concentrarsi appieno sulla gestione degli ospiti e degli operatori risultati positivi.

Tutti gli ospiti nucleo sud est restano isolati nelle proprie camere, fino all’esito dei tamponi, al momento in analisi nei laboratori di Trento.