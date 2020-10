La strada provinciale 88 della Val di Gresta sarà sistemata e allargata in località Bordala, nel comune di Ronzo Chienis. Un primo stralcio dell'opera, del valore di 1,2 milioni di euro su un importo complessivo dei lavori per 4,2 milioni di euro, è in fase si studio da parte del Servizio opere stradali secondo quanto è stato previsto dalla giunta provinciale che ha approvato il nuovo Documento di programmazione settoriale degli anni 2020-2022.

I lavori - divisi in più interventi - consentiranno l'allargamento e la rettifica del tratto stradale compreso tra il chilometro 15 e il chilometro 18,8 della provinciale della Val di Gresta. Il primo lotto prevede un intervento sul tratto stradale compreso tra il chilometro 15,75 e il 16,4 con l'allargamento, la rettifica e la messa in sicurezza della strada, mediante la realizzazione di murature di sostegno e la revisione della doppia curva seguente: il nuovo tratto sarà realizzato riutilizzando il materiale dello scavo proveniente dal tratto precedente.

Della sistemazione della strada, in verità, si parla di anni. Il progetto ha iniziato però a concretizzarsi nel 2017 grazie all'interessamento della terza commissione permanente del consiglio provinciale che ha adottato la petizione popolare con cui i cittadini chiedevano appunto l'allargamento della Sp88 nel tratto tra passo Bordala e il lago di Cei.