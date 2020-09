Due pediatri di zona ed un esperto dell’Azienda Sanitaria Provinciale sono al lavoro oggi a Brentonico, insieme ai volontari della Croce Rossa con due ambulanze, per l’allarme dovuto a una serie di malori a giovani scout in campeggio alla Polsa, sul Baldo.

Sono 10 i ragazzi soccorsi, che presentavano sintomi da intossicazione, con mal di pancia e disturbi gastrointestinali. Non sono in gravi condizioni, e sono monitorati dai medici. fanno parte di un gruppo di 46: gli altri 36 non presentano sintomi ma verranno sottoposti ad analisi.

Sono in corso analisi per capire se si sia trattato di una intossicazione alimentare, o se vi sia invece una epidemia virale nel gruppo.