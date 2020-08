Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il progetto esecutivo di Autostrada del Brennero-A22 relativo ai lavori di rifacimento della stazione autostradale e del Centro per la sicurezza autostradale (Csa) di Ala-Avio. L’importo complessivo previsto per i lavori è di 24 milioni di euro.

Il progetto prevede l’ampliamento e la razionalizzazione della stazione autostradale e del centro per la sicurezza, la riconfigurazione del collegamento con la viabilità provinciale e l’allargamento della pista di accelerazione in carreggiata sud, funzionale alla corsia dinamica. Le piste della stazione autostradale saranno raddoppiate, passando da tre a sei, mentre il centro per la sicurezza autostradale verrà rivisto e potenziato.

«Ora siamo nelle condizioni di tradurre prima in cantiere e poi in opere il nostro progetto. L’auspicio generale è che Autostrada del Brennero sia messa il prima possibile nelle condizioni di avviare i molti progetti già pronti, a partire da quelli immediatamente cantierabili, come la terza corsia», ha commentato l’amministratore delegato Diego Cattoni.