L’Apsp Cesare Bendetti di Mori, fortunatamente, a oggi non è mai stata raggiunta dal contagio da Covid-19; questo grazie anche alle attente misure di contenimento messe subito in pratica e grazie all’attenzione e alla professionalità di tutto il personale impegnato. «Oggi - spiegano il direttore La Grutta e il presidente Gazzi - stiamo cercando di ripristinare progressivamente tutti i nostri servizi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti del nostro territorio e, per questo motivo, facciamo appello al mondo delle imprese, della cooperazione, dell’associazionismo locale e in generale a tutti i cittadini, per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un disinfettatore per la sanificazione dei mezzi di trasporto della struttura».

Servono 3.294 euro per acquistare uno strumento che, già in uso su diverse ambulanze, qui consentirebbe di igienizzare - dopo ogni viaggio - il furgone con cui viene gestito il trasporto degli ospiti del Centro diurno che finalmente può essere riaperto in sicurezza. Il disinfettatore permette di applicare a caldo, attraverso il vapore secco, uno specifico prodotto disinfettante e quindi garantire la sicurezza degli ospiti in circa 5 minuti. È chiaro che questo permetterà una maggiore velocità nei trasporti e più tempo per gli operatori per stare con le persone. Fisicamente l’oggetto si presenta come una sorta di compressore montato su un carrellino e munito di una pistola - diffusore, che crea una pellicola disinfettante su tutte le superfici.

Spiegano ancora direttore e presidente: «L’Apsp è sempre molto attenta alla gestione dei propri costi. Ma in questa particolarissima fase, con gli ingressi in struttura rallentati dalle norme di precauzione e dunque con la presenza di diversi posti letto vuoti, vengono a mancare anche parte delle risorse derivanti dalle rette e dai trasferimenti provinciali. Ecco perché, oggi più che mai, serve l’impegno volontario delle persone e delle aziende per garantire un servizio fondamentale per gli anziani e le loro famiglie».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il direttore, dott. Antonino La Grutta, al numero 0464/075001; email direttore@apsp-cesarebenedetti.it.

Per donare direttamente: c/c bancario intestato a A.P.S.P. CESARE BENEDETTI - IBAN IT37X0359901800000000107268 - presso Cassa Centrale delle C.R.T. – Trento. Le elargizioni sono fiscalmente detraibili.

«Ci impegniamo, qualora le donazioni fossero superiori, a utilizzarle per migliorare ulteriormente la sicurezza e la cura per gli ospiti e rendiconteremo tutto tramite i nostri canali e la stampa» concludono presidente e direttore.