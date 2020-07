Grande spiegamento di forze, oggi, nel tardo pomeriggio, in cumune di Folgaria, per gli interventi di soccorso dopo un incidente stradale, con un'auto volata fuori strada nella quale è rimasta ferita una persona.

L'incidente è avvenuto alle 18 sulla provinciale che da passo Sommo porta a Forte Cherle: la vettura è finita in mezzo a un prato, dopo un volo di una decina di metri, ed è intervenuto anche l'elicottero per recuperare il ferito, un vicentino di cinquantadue anni.

Sul luogo, allertati da alcuni bosciaioli che lavoravano in zona, sono accorsi i vigili del fuoco di Folgaria, gli uomini del Soccorso alpino degli Altipiani, la Croce rossa locale e i carabinieri.

La persona ferita, che viaggiava da sola, è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento: le sue condizioni sarebbero gravi ma fortunatamente non tali da far temere per la vita dell'uomo.