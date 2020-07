Un ragazzo di 23 anni è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo un volo con la moto a Marco. L'incidente si è verificato poco dopo le 17 di ieri pomeriggio lungo il rettifilo del paese. Il giovane stava viaggiando in direzione di Ala quando, per schivare una macchina che stava uscendo dal distributore di benzina, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Nell'impatto con il suolo ha rimediato contusioni alla testa e al volto (non indossava il casco integrale ma quello aperto davanti), abrasioni e una sospetta frattura alla gamba. Nel volo il centauro è scivolato per circa cinque metri mentre la moto ha continuato la sua corsa per una cinquantina di metri. Sul posto è corsa l'ambulanza di Trentino Emergenza ed è stato fatto intervenire anche l'elicottero.