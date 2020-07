Incidente ieri verso l’ora di pranzo, sui prati vicini al rifugio Castelberto, sui monti Lessini. A farsi male un bambino di due anni, colpito al volto dal corno di una mucca. Portato al Santa Chiara con l’elisoccorso, il piccolo ha una ferita non grave, sembra sul volto.

L’allarme è scattato verso le 14.30. Il bambino era assieme alla sua famiglia in quella zona dei Lessini, particolarmente apprezzata dagli escursionisti di giornata, soprattutto veneti. Si sta in quota, si trovano percorsi adatti a qualsiasi livello d’allenamento e predisposizione alla fatica, si mangia bene. Insomma, ci si gode la natura. Nella natura, da quelle parti, ci sono anche le mucche. Animali placidi, che di solito non infastidiscono nessuno. Animali tra l’altro che si spaventano facilmente. Insomma, bestiole davvero poco moleste, che spesso ai bambini piace guardare.

Cosa sia accaduto ieri, non è ben chiaro. Fatto sta che il bimbo, 2 anni appena, si è trovato piuttosto vicino ad una di queste mucche. Probabilmente è stata questione di secondi: un istante prima il bimbo sorrideva, un istante dopo la mucca, con un movimento evidentemente non previsto del collo, l’ha colpito con le corna, ferendolo al volto.

Il piccolo si è spaventato e chi era con lui, probabilmente, ancora di più: essere colpiti da un corno significa nello stesso momento avere un trauma cranico e anche una ferita. Per questo l’allarme al 118 è giustamente partito subito. E essendoci di mezzo un bambino piccolo, da soccorrere per altro in una zona isolata, la centrale ha preferito inviare l’elisoccorso.

La logistica non era semplicissima, e una mano l’ha data il gestore del rifugio Castelberto, che ha aiutato a trovare il punto preciso. Per fortuna l’equipe medica si è resa conto che il piccolo non era in pericolo di vita. Caricato sull’elicottero è stato portato al S. Chiara per accertamenti.