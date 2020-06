Chissà quante volte è toccato a lui correre su un incidente stradale in divisa da vigile del fuoco e dare una mano agli altri soccorritori per prestare le prime cure ai feriti. Ieri invece c'era lui, ex pompiere 62enne di Brentonico, A.M. le sue iniziali, incastrato dentro l'Ape car che stava guidando sulla Sp3 e che è stata travolta dall'auto che veniva dalla direzione opposta.

La buona notizia è che le condizioni dell'uomo non sono gravi: è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero e qui sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma se la caverà. I sanitari di Trentino emergenza accorsi da Rovereto in ambulanza gli hanno prestato le prime cure dopo che i volontari dei vigili del fuoco di Brentonico, colleghi ed amici del ferito, li hanno aiutati a tagliare le lamiere del mezzo a tre ruote andato completamente distrutto.

La dinamica dell'incidente, accaduto alle 14.45, è stata ricostruita dalla polizia locale di Mori Brentonico e Ronzo-Chienis. Dalle prime informazioni, che andranno accertate da successive testimonianze dell'accaduto, pare che l'Ape car stesse scendendo sulla provinciale per Brentonico, tra l'albergo Miramonti e il mobilificio Zoller in un tratto rettilineo, quando improvvisamente si è trovata davanti un'automobile, la Rav 4 condotta da B.A., classe 1948, che saliva sulla stessa strada ed avrebbe invaso la corsia. Lo sconto è stato frontale-laterale e del cinquantino travolto dall'auto sono rimaste soltanto lamiera contorte e vetri rotti.

Considerata la distanza del posto dagli ospedali e le ferite dell'occupante dell'Ape, i sanitari hanno chiesto alla centrale unica di inviare sul posto anche l'elisoccorso con il medico rianimatore e il resto della squadra. Il velivolo è poi ripartito alla volta del Santa Chiara con il paziente a bordo. Solo uno spavento invece per il guidatore della Rav 4, che potrebbe essere stato tradito da una distrazione.