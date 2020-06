Ha riaperto la biblioteca e questa settimana esordiscono le nuove attività estive.

Il Comune ha investito nell'acquisto di due pubblicazioni: il libro a cura di Giorgio Robol "...una canzone è per sempre" (65 copie), distribuito in parte alle associazioni sul territorio e "Nati per leggere" (100 copie distribuite alle famiglie), più che un libro un vero e proprio kit di lettura per i neonati nel 2020, realizzato dall'associazione italiana biblioteche. La guida sarà disponibile allo sportello comunale, al servizio anagrafe o in biblioteca, dove a giugno ci sarà un evento dedicato, mentre la presentazione di "...una canzone per sempre" è in programma fra il 22 giugno e il 3 luglio, grazie a due eventi che vedranno nonni e nipoti cimentarsi in un torneo del gioco in scatola. Sempre sfruttando lo spazio all'aperto del parco della biblioteca dal 6 al 17 luglio sono in programma due incontri in cui sarà presentato "Sulle tracce della storia", il reportage (a cura di Luisa Pachera) sull'omonimo progetto ideato nel 2019 dalla ciclo sportiva Sc Avio, quello di un lungo viaggio, compiuto in bicicletta, da Kirsanov in Russia alla Campana dei caduti di Rovereto.

In estate proseguiranno poi iniziative già avviate, virtuali e non, come "L'ho letto e non morde. Provaci anche tu" (raccolta online delle recensioni sui libri letti in quarantena dai bambini), la "Bibliotecaria rapita" (dal libro di Margart Mahy), cioè cacce al tesoro guidate per bambini da 5 a 8 anni, le "Letture in hula hoop" (fino a 8 anni) organizzate all'aperto con la collaborazione della ditta "Passpartù" e, in agosto, la riconferma del concorso di poesia dorsale. Una novità è "LiberAla voglia di leggere": ogni mese la biblioteca stilerà una piccola bibliografia di spunti su diversi temi.