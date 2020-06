È uscito di strada a bordo del suo scooter, finendo rovinosamente a terra. Ma, a quanto si apprende, le sue ferite non sarebbero tali da far temere per la sua vita.



È successo a un uomo di 43 anni, che oggi pomeriggio percorreva la strada provinciale 90 della destra Adige, tra gli abitati di Nomi e di Aldeno (foto Gianni Cavagna).



Intorno alle 18, l’incidente: è uscito di strada, perdendo il controllo del mezzo.



Immediati i soccorsi: oltre agli agenti della polizia locale, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Nomi e di Aldeno, un’ambulanza e l’équipe di rianimazione, arrivata in elicottero. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.