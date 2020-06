Finalmente Base Tuono può riaprire, la tanto attesa data è per il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica. A Folgaria c'è un certo entusiasmo per una ripartenza che si attendeva da settimane. «Base Tuono è qualcosa di unico in Europa. Un museo reale dinamico, all'aperto, in un luogo che racconta tutto il secolo breve, dalla Grande Guerra, alla Seconda Guerra Mondiale con la Resistenza e la guerra Fredda» evidenzia Stefania Schir, assessore comunale alla cultura. La Guerra Fredda - per tanti un pezzo di vita - che in questo sito viene narrato e compreso.

La riapertura dell'area museale di passo Coe è naturalmente vincolata a tutti i protocolli e disposizioni per Covid19.

«Non sarà dunque più permesso, come lo scorso anno, di girare liberamente tra missili, bunker e radar, ma si potrà accedere al complesso solo in visita guidata e con numeri contingentati (massimo 13 più la guida). Il grande spazio aperto e l'individuazione di un percorso di visita a tappe permetterà comunque ai visitatori di cogliere l'originalità dell'allestimento, di fare un salto indietro nel tempo in un capitolo della storia del Novecento poco conosciuto dalle nuove generazioni che va sotto il nome convenzionale di Guerra Fredda», sottolinea Schir.

Cultore, protagonista, e persona di riferimento sarà come sempre Maurizio Struffi, che con Stefania Schir ha effettuato in questi giorni più di un sopralluogo per capire come disporre le visite e quali criteri adottare in osservanza alle nuove disposizioni. I missili Nike-Hercules svettano nella loro eleganza, graffiano il cielo e sembrano baluardi vetusti di un tempo, sono i guardiani silenziosi di questo sito. «In queste ore tutto lo staff è febbrilmente all'opera per giungere, il prossimo 2 giugno con la base pronta al massimo. Senza dimenticare la spettacolare cornice naturale che la circonda, luoghi di grande fascino come il lago Coe e le passeggiate tra pascoli e abeti, insomma l'emozionante natura alpestre dei 1600 m di Passo Coe», conclude l'assessora Schir.