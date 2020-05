L’elisoccorso è stato chiamato oggi pomeriggio su un cantiere privato al confine tra il comune di Ala e quello di Brentonico, in località Molini a Chizzola di Ala. Qui un uomo di 38 anni è caduto dall’impalcatura di un manufatto in costruzione, pare da un’altezza di quattro o cinque metri, procurandosi sospette fratture multiple. In ogni caso le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono accorsi i volontari della Stella d’oro e poi l’equipe dell’elisoccorso che ha portato il ferito al Santa Chiara.

Per l’accertamento della dinamica sono intervenuti i carabinieri.

(Foto Gianni Cavagna)