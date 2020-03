Incendio ieri mattina alla famiglia cooperativa di Villa Lagarina, il negozio di alimentari che si affaccia sull’incrocio principale del paese. Mancavano pochi minuti alle 10 quando è arrivato l’allarme alla centrale unica: alcuni clienti che si stavano recando nel negozio hanno notato del fumo uscire dalle bocche di lupo e dalla grate che si trovano nel piazzale antistante. Il fumo proveniva dal piccolo archivio delle cooperativa, dov’è scoppiato l’incendio.



Sul posto sono quindi accorsi i volontari dei vigili del fuoco di Villa Lagarina, che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme (nelle foto di Gianni Cavagna).



Il loro lavoro però non è terminato lì, perché hanno dovuto bonificare ed arieggiare il locale interessato dal rogo. Hanno portato all’esterno tutti i faldoni che vi erano custoditi e con le apposite apparecchiature hanno arieggiato la stanza dentro la quale sono partite le fiamme. Per capire quali sono state le cause servono ulteriori accertamenti, ma tra le prime ipotesi che sono state fatte ieri si fa largo quella del cortocircuito. Una scintilla che, in un locale dentro il quale vengono custodite molte carte, ha trovato terreno fertile per dare inizio ad un rogo. Prontamente segnalato e spento.



A parte i danni circoscritti a quel locale, dunque, la cooperativa non ne ha subiti altri ed ha potuto continuare l’attività di vendita senza dover ricorrere alla chiusura durante la giornata di ieri. Anche perché è uno dei punti di riferimento per il paese ed i comuni limitrofi.