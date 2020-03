Brentonico, terribile incidente nella notte

Pauroso incidente nella notte a Cazzano di Brentonico, dove una Y10 con a bordo una ragazza e quattro ragazzi ventenni è finita contro un muro (foto VVff Brentonico).



Dopo lo scontro è stata avvolta dalle fiamme e soltanto il provvidenziale aiuto di un infermiere di passaggio ha evitato il peggio.



L’uomo infatti ha coraggiosamente messo in salvo i giovani che sono stati poi soccorsi da ambulanze e vigili del fuoco volontari. Questi ultimi, guidati dal comandante Gennaro Simonetti, sono giunti sul posto in due squadre: prima hanno controllato che nessuno fosse rimasto all’interno della vettura e poi hanno messo l’area in sicurezza.



Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Tutti i giovani (2 feriti medio gravi, due lievi e uno incolume) hanno età compresa tra i 19 e i 21 anni.