La scritta: "Il vero virus è qui" è apparsa questa notte sulla vetrata della sede della Lega ad Ala, la stessa che due anni fa in campagna elettorale era stata devastata in campagna elettorale prima dell'arrivo di Matteo Salvini.

"Il clima d'odio continua" accusa la deputata leghista Vanessa Cattoi, che è proprio di Ala, a commento dell'ennesimo atto di vandalismo.

"Non ci sono parole, se non profonda tristezza e rabbia nell'aver visto per l'ennesima volta la vetrata della nostra sede di Ala imbrattata con scritte in cui si dice che il vero virus è la Lega. Tristezza perché ancora una volta - sostiene Cattoi - alcuni individui non hanno capito che siamo in un paese democratico, dove tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee; rabbia nel trovarci di fronte a un simile fatto poche ore dopo le dichiarazioni di certi esponenti della sinistra, i quali incitavano a cordoni sanitari contro la Lega e Salvini".