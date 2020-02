Un uomo è morto sul colpo dopo che la sua auto, sbandando, si è andata a scontrare contro un camion fermo a lato della strada, in una piazzola, sulla corsia nord dell'A22 tra Affi e Avio, già in territorio trentino.

L'incidente è avvenuto prima delle 17.

Un'automobile è finita sotto il Tir per cause ancora in via di accertamento, forse per un malore, un colpo di sonno o una distrazione. In quel punto c'è un rettilineo, non ci sono segni di frenata.

E' intervenuto l'elicottero di Trentino Emergenza, ma quando è arrivato il conducente dell'auto, un 53enne di Lazise, era già morto.

Si sono formate lunghissime code quasi da Affi ad Avio e per questo l'A22 ha chiuso il casello di ingresso ad Affi in direzione nord.

Sul posto la Polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi.

Servizio completo sull'Adige in edicola domani

(Foto Gianni Cavagna)