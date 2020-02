È rotolato con l’automobile per una ventina di metri lungo i prati ai lati della strada in località Saccone, sull’altopiano di Brentonico. Ha fatto tutto da solo l’uomo di 52 anni che era al volante ieri verso mezzogiorno: è uscito di strada perdendo il controllo e l’auto si è capottata più volte prima di fermarsi più a valle.

Anche dall’abitacolo, fortunatamente, è uscito da solo. Non ha perso conoscenza ed è stato raggiunto poco dopo dall’infermiere di Trentino emergenza e dai sanitari. È stato curato sul posto e le conseguenze dell’incidente non sembrano essere gravi. Lamentava dolore ad una spalla ma poco altro.

Vista la dinamica dell’incidente però la centrale unica ha inviato a Saccone anche l’elisoccorso: il medico e il resto della squadra hanno constato le condizioni del ferito e poi l’hanno accompagnato al Santa Chiara di Trento per sottoporlo ad accertamenti. Come detto però non sarebbe grave.

Sul posto hanno aiutato i soccorritori i volontari dei vigili del fuoco di Brentonico, mentre dei rilievi si sono occupati i carabinieri.