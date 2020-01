Tre auto coinvolte e due feriti per fortuna non gravi: è il bilancio di un incidente iavvenuto eri mattina intorno alle 11.30 sulla statale 12 all’altezza del bivio per Besenello.

L’incidente è avvenuto per cause ancora da precisare ma dai primi rilievi effettuati sembra che alla base del triplice scontro ci sia una mancata precedenza ed un tamponamento.

Le tre auto coinvolte sono una Clio grigio scuro che viaggiava in direzione sud e che aveva intenzione di girare a sinistra per dirigersi verso l’abitato di Besenello; una Yaris nera che stava viaggiando da Trento verso Rovereto; una Audi grigio argento che proveniva che viaggiava in corsia nord. Sul posto un’ambulanza e un’autosanitaria, la polizia stradale e la preziosa presenza dei Vigili del fuoco di Besenello.

La strada è rimasta interrotta per un quarto d’ora e la circolazione è poi ripresa in maniera alternata su una sola corsia, fino alla rimozione dei mezzi. Due dei tre conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Rovereto per accertamenti.

E poco dopo le 14 una Panda è andata fuori strada in zona industriale a Rovereto, in prossimità di viale Caproni. Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia ghiacciata, un uomo di 61 anni non è riuscito a mantenere la traiettoria di curva ed ha centrato un jersey di cemento. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno preso in carica il ferito, che ha riportato diverse contusioni, in buona parte dovute alle misure di sicurezza della macchina, essenziali per evitare il peggio, tra tutte lo scoppio dell’airbag e l’uso della cintura di sicurezza. L’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale di Rovereto.