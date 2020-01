Un incidente stradale a Besenello, nel tardo pomeriggio, ha bloccato la circolazione da e verso Trento. Il frontale ha mandato all’ospedale di Rovereto, fortunatamente senza conseguenze gravi, soprattutto giovanissimi. Al pronto soccorso del Santa Maria del Carmine, infatti, sono finiti tre ragazzi di 14 anni, un diciottenne e un ventenne che era alla guida di una delle due macchine che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Si trattava di una Golf e di una Mazda 3.

Sul posto, oltre ad alcune ambulanze di Trentino Emergenza, si sono portati i vigili del fuoco volontari di Besenello e le forze dell’ordine, tanto per i rilievi di legge che per regolare il traffico.

FOTO CAVAGNA @ladige