Due alpinbisti sono rimasti coinvolti in un distacco di una slavina sul monte Altissimo, fra Brentonico e Nago: i due con gli sci ai piedi stavano scendendo sul versante Nord, quando sono stati trascinati a valle dal movimento della neve.

Per fortuna non sono stati sepolti, ma uno dei due ha riportato ferite alle gambe.

L'allarme è stato lanciato alle ore 15.08 e sul posto - coordinato da Centrale Unica Emergenza 112 - è arrivato in pochissimo tempo l'elicottero dei Vigili del Fuoco diTrento con abordo i tecnici del Soccorso Alpino. Il ferito è stato trasferito in volo all'ospedale Santa Chiara, non è grave. Il suo compagno è invece illeso.