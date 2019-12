Una Santa Barbara speciale con i vigili del fuoco volontari di Villa Lagarina: domenica 8 dicembre - dalle 10.30 alle 18 - si tiene infatti la giornata dal titolo «Soccorritore per un giorno».

In occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco il Corpo ha organizzato in collaborazione con l’unità di soccorso tecnico-sanitario, ANPAS, Croce Rossa Italiana - Gruppo di Rovereto Psicologi per i Popoli - Trentino ODV e Protezione civile del Trentino una giornata di caserma aperta per tutta la popolazione, per far conoscere più da vicino il mondo della Protezione Civile Trentina e alcune componenti operative che ne fanno parte.

Sarà una giornata di prove dimostrative, lezioni, manovre, adatta a grandi e piccoli. I pompieri vi aspettano, la caserma è aperta!