TRENTO. Via Zandonai sarà chiusa al traffico lunedì 21 settembre, dalle 7.30 alle 16.30, per lasciare spazio al progetto “A piedi sicuri”, organizzato nell’ambito della Settimana europea della mobilità. Protagonisti della giornata saranno i bambini e le bambine della scuola primaria De Gaspari.

L’iniziativa punta a sensibilizzare gli alunni sull’importanza della mobilità sostenibile e del rispetto dell’ambiente, mostrando allo stesso tempo come una strada normalmente occupata dalle automobili possa diventare uno spazio di incontro, gioco e condivisione. Durante la mattinata, dalle 8.30 alle 12.45, le diverse classi si alterneranno lungo via Zandonai.

Armati di gessetti colorati, gli studenti realizzeranno sulla strada opere dedicate alla sostenibilità ambientale e agli spostamenti rispettosi dell’ambiente. L’obiettivo è trasformare temporaneamente la via in un grande spazio espositivo a cielo aperto, costruito attraverso il contributo delle diverse classi.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, spazio invece ai giochi tradizionali e alle attività di gruppo. Saranno organizzate diverse stazioni nelle quali gli alunni potranno cimentarsi nel tiro alla fune, corsa dei sacchi, staffette con i monopattini e gioco della campana, oltre ad altre attività di movimento. Le classi ruoteranno fra le varie postazioni per consentire a tutti di partecipare.