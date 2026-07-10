TRENTO. Operazione di controllo e sgombero di accampamenti abusivi a Trento, condotta dalla Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e Milano e della Polizia Locale.

L'intervento ha riguardato diverse aree lungo le sponde del fiume Adige, a Trento nord, sulla pista ciclabile vicino all'abitato di Ravina e nei pressi della chiesa di Sant'Apollinare. Il bilancio dell'operazione è di oltre 70 persone identificate, 10 tende e numerosi bivacchi abusivi rimossi.

La zona è stata ripulita. Nel corso dei controlli, il Questore di Trento ha disposto l'espulsione e il trattenimento presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo per due cittadini stranieri irregolari, ritenuti ad alta pericolosità sociale e gravati da numerosi precedenti per furti, rapine, spaccio di droga, imbrattamento di edifici di culto e porto abusivo di armi da taglio.

Entrambi si erano già resi responsabili di aggressioni al personale sanitario e dei trasporti pubblici; appena due giorni fa, uno dei due aveva aggredito gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato durante un controllo, infrangendo a calci il vetro della vettura di servizio dei vigili.