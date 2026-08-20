TRENTO. Sono 96 le disposizioni anticipate di trattamento depositate presso l'ufficio stato civile del Comune di Trento dall'inizio del 2026 fino al 10 agosto. Se il ritmo si mantenesse, si supererebbe quota 150 entro fine anno, tornando ai livelli del 2023 e del 2019. Un cambio di passo rispetto agli ultimi due anni, fermi su valori più contenuti: 111 nel 2024 e 110 nel 2025.

Il numero più alto resta quello del 2018, anno di entrata in vigore della legge sul biotestamento: 306 richieste, complice l'effetto novità. Negli anni successivi l'interesse si è affievolito, fino al minimo storico del 2020, quando la pandemia fece scendere i depositi a sole 66 unità. Anche il 2021 e il 2022 confermarono numeri contenuti, con 74 e 72 richieste. Solo dal 2023 si è registrata un'inversione di tendenza, proseguita con alcuni saliscendi.

La disposizione anticipata di trattamento, anche conosciuta come "testamento biologico", è il documento con cui una persona esprime in anticipo la propria volontà su accertamenti diagnostici, terapie e trattamenti sanitari, in vista di un'eventuale incapacità futura di comunicare le proprie scelte.

Consente di rifiutare in anticipo cure percepite come accanimento terapeutico, in condizioni di fine vita o sofferenza non reversibile.

Ad aiutare a leggere questi dati è Giovanni de Pretis, presidente dell'Ordine dei medici di Trento, che insiste su un punto: «La Dat è una scelta da compiere quando si sta bene, e non va confusa con le decisioni prese insieme al medico quando la malattia è già in corso». Secondo de Pretis, a spiegare la diffusione limitata dello strumento è soprattutto la scarsa informazione: spesso le persone non sanno a chi rivolgersi, anche se resta un certo grado di ritrosia.

L'Ordine dei medici ha scelto di intervenire non sui cittadini, ma sui professionisti sanitari: sono stati organizzati incontri, rivolti in particolare ai medici di medicina generale, e un percorso formativo sui temi etici che ha affrontato anche le Dat. Il medico di famiglia, spiega de Pretis, resta la figura più indicata per accompagnare il paziente, potendo essere lui a suggerirne la compilazione.Il presidente racconta anche casi concreti in cui le disposizioni sono state applicate: «Penso alla decisione se intubare o meno un paziente quando le probabilità di recupero sono remote, oppure alle scelte terapeutiche dopo un ictus nell'anziano, quando bisogna stabilire quanto essere aggressivi con le cure. Avere già una volontà espressa per iscritto rappresenta una guida preziosa».

Un aspetto su cui de Pretis vuole fare chiarezza riguarda i familiari, spesso oggetto di un equivoco: in molti credono che siano loro ad avere l'ultima parola, ma non è così. La decisione spetta unicamente a chi ha sottoscritto la Dat, e il medico non può sostituire quella volontà con quella dei parenti.

«Il medico può ascoltare i congiunti, ma la scelta clinica segue quanto indicato nel documento».Per evitare ambiguità, de Pretis sottolinea la possibilità di affiancare alla Dat la nomina di un fiduciario, incaricato di far valere la volontà del malato quando necessario. «Non deve trattarsi per forza di un familiare: può essere anche il medico di famiglia, se disponibile. È una figura preziosa perché le persone possono cambiare orientamento nel tempo, o dimenticare di aver sottoscritto la disposizione. Avere qualcuno che conosce la volontà del paziente è un aiuto concreto per decisioni difficili».

La disposizione va depositata all'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza. L'esistenza della Dat è verificabile dai medici in ospedale attraverso la documentazione sanitaria del paziente.