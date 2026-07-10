TRENTO. Passione per i motori, adrenalina e inclusione sono le tre parole-chiave dei Drifting Days, l'evento che il prossimo fine settimana trasformerà il piazzale del palazzetto dello sport di via Fersina in un circuito per veri piloti.

Organizza Nolimit Motorsport Asd, associazione sportiva trentina specializzata da oltre dieci anni nel drifting, ossia nella spettacolare disciplina automobilistica che consiste nell'affrontare le curve in sbandata controllata.

Si parte alle 14.30 di oggi con esibizioni, allenamenti e taxi drift fino alle 22. L'evento, con ingresso libero, prosegue domenica dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18.

Gli spettatori potranno ammirare le evoluzioni delle auto nel circuito (tante le richieste di partecipazione arrivate da piloti di tutto il Nord Italia), ma hanno anche la possibilità di diventare co-protagonisti. Infatti chi desidera provare l'esperienza come passeggero potrà acquistare il biglietto per il taxi drift: basta iscriversi presso il gazebo dell'organizzazione per salire a bordo delle auto e affrontare la pista accanto agli istruttori Csen dell'associazione Nolimit Motorsport.

L'iniziativa è per tutti. «Lo sport, quello vero, non ha barriere» evidenziano gli organizzatori. Grazie alla collaborazione con l'associazione di volontariato Anello dello Sport, l'evento sarà anche un'occasione di inclusione: durante le due giornate, alcune persone con disabilità avranno la possibilità di salire a bordo delle vetture e vivere questa esperienza.

Per informazioni: e-mail all'indirizzo info@nolimitmotorsport.it.