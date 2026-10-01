TRENTO. Il Piedibus continua ad allargarsi nelle scuole della città. Dopo la partenza, all’inizio dell’anno scolastico, alle Nicolodi, Schmid e Sant’Anna, dalla prossima settimana saranno attivate altre tre linee, coinvolgendo le elementari di Ravina e Martignano. Un ampliamento reso possibile dall’interesse delle famiglie e dalla disponibilità dei volontari.

Alle elementari di Ravina il servizio scatterà lunedì 5 ottobre con due percorsi, la linea gialla e la linea rossa, entrambi attivi tutti i giorni della settimana. Ad accompagnare i bambini saranno soprattutto nonne e nonni che hanno dato la propria disponibilità.

La linea gialla partirà alle 7.40 da piazza della chiesa, a Belvedere, farà tappa alle 7.45 alla scuola materna e arriverà alle elementari alle 7.50. La linea rossa, invece, partirà sempre alle 7.40 dal centro commerciale, con fermata alle 7.45 all’incrocio con via Berlina e arrivo a scuola cinque minuti più tardi.

A Martignano il Piedibus debutterà invece mercoledì 7 ottobre. In questa prima fase sarà attivo soltanto il mercoledì: partenza fissata alle 7.40 dal parcheggio del parco e arrivo alle elementari alle 7.50. Con le nuove attivazioni cresce così la rete cittadina dei percorsi casa-scuola organizzati a piedi.