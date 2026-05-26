Giovedì il Giro d'Italia passa per Trento. Strade chiuse e divieti: ecco percorso, orari e deviazioni

TRENTO. Nella giornata di giovedì prossimo, 28 maggio, Trento sarà interessata dal passaggio della diciottesima tappa del Giro d’Italia nel tratto “Fai della Paganella - Pieve di Soligo”.

I corridori provenienti da Lavis entreranno sul territorio comunale percorrendo via Alto Adige, via Bolzano, via Brennero, imbocco uscita per via Soprassasso a Gardolo, rotatoria Gardolo svolta a destra in via don Milani, via di Melta, via Centochiavi, via Solteri, salita in direzione via Comboni, via della Spalliera, via Muralta, attraversamento di via Bassano, via alle Coste direzione Cognola, via alla Pellegrina, via don Anselmi, svolta a sinistra in via alla Veduta, imbocco della strada del Forte in direzione Civezzano.

Sul tracciato di gara è prevista la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, con divieto di sosta e rimozione forzata sui due lati della carreggiata, almeno due ore e mezza prima del passaggio della corsa.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito, o l’attraversamento, di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti.

È obbligatorio per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito degli concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli agenti o del personale dell’organizzazione.

La polizia locale cercherà di calibrare le chiusure in relazione all’effettivo passaggio della “carovana” del Giro che anticipa la corsa (passaggio previsto verso le 12) e l’effettivo transito dei concorrenti.

Nello specifico a partire dalle ore 11.45 fino alle ore 14.15 (orari i cui è prevista la chiusura delle strade) chi proviene dalla statale 47 della Valsugana ed è diretto a Nord non potrà utilizzare l’uscita 9 in direzione Gardolo ma dovrà proseguire la marcia in direzione della provinciale 235 dell’Interporto; chi proviene da sud percorrendo la tangenziale ed è diretto a nord non potrà utilizzare la bretella in uscita 9 ma dovrà utilizzare l’uscita 8 in direzione sp 235 Mezzolombardo.

Il transito sulla statale 47 della Valsugana in direzione Pergine sarà sempre consentito utilizzando la galleria di Martignano, mentre sarà chiusa via Bassano dalla rotatoria di Martignano fino alla rotatoria di San Vito/San Donà. Il traffico di via Brennero proveniente da sud e diretto a Nord sarà deviato in tangenziale con direzione provinciale 235 in corrispondenza della rotatoria del Bren Center. Il transito proveniente da Tavernaro e Villamontagna sarà interdetto per tutto il tempo di chiusura della strada.

Su via della Cervara il transito viene interrotto all’altezza di via Muralta/Spalliera. Disagi per la circolazione potrebbero verificarsi nelle seguenti zone: Loc. Spini, Gardolo, Meano, Vigo Meano, Gazzadina, Melta, Centochiavi, Solteri, Laste, Cognola, Tavernaro, Villamontagna.

Si consiglia fin da oggi di pianificare eventuali spostamenti da nord verso sud e viceversa, in ragione delle previste chiusure, mediante l’utilizzo delle vie alternative quali l’autostrada e la provinciale 235 Interporto. Trentino Trasporti provvederà a informare sulle variazioni o sospensioni del servizio mediante affissione di avvisi sulle fermate.