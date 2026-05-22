Studentato a Piedicastello, lavori aggiudicati: 200 posti letto nell’ex Italcementi. Ecco come sarà

TRENTO. Un nuovo passo avanti per lo studentato universitario di Piedicastello, nell’area dell’ex Italcementi. Il 18 maggio, negli uffici dell’Apac, è stato aggiudicato il bando per la realizzazione della “Residenza universitaria Piedicastello – lotto esecutivo 4 – nuovo studentato d’ateneo”.

Alla gara hanno partecipato 11 operatori economici. I lavori sono stati assegnati alla Wolf System s.r.l. di Campo di Trens, in Alto Adige, con un ribasso del 6,690%. L’importo è di 15.349.541,96 euro al netto della sicurezza, a cui si aggiungono 400.183,16 euro di oneri, per un totale di 15.749.725,12 euro.

Il nuovo edificio sorgerà nell’area dell’ex Italcementi e metterà a disposizione circa 200 posti letto per studenti e studentesse dell’Università di Trento. Sono previsti anche una piccola palestra, lavanderie e spazi comuni. La durata dei lavori è stimata in 540 giorni dalla consegna del cantiere.

«Un passo ulteriore verso la realizzazione di un’opera importante per l’ateneo trentino», sottolinea il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, evidenziando che si tratta di un investimento destinato ad alzare la qualità dei servizi universitari e a incidere anche sulla città.

Il valore complessivo dell’appalto è di 16.850.277,78 euro. Il progetto rientra in un investimento più ampio da circa 34,6 milioni di euro, finanziato con fondi dell’Università degli Studi di Trento e con un cofinanziamento statale a rimborso del Ministero dell’Università e della Ricerca fino a circa 10,2 milioni. La procedura è stata svolta su delega dell’ateneo.