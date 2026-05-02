Torna la fiera di Santa Croce, il tradizionale appuntamento “delle scale”

Torna domenica prossima, 3 maggio, la tradizionale fiera di Santa Croce detta un tempo ed in parte rimasta tale, “fiera delle scale”. Anche questa fiera arriva da lontano, come ricorda il presidente Anva, Associazione nazionale che raggruppa i venditori su suolo pubblico del Trentino, Fabio Moranduzzo.

Nata nella seconda metà del XVIII secolo in piazza Fiera, nei pressi della chiesa di Santa Croce, ha trovato successivamente la sua collocazione stabile in piazza Duomo e nel quadrilatero composto dalle vie Verdi, Belenzani, Roma, delle Orfane e Cavour.

Nel corso dei decenni molto è cambiato, non si trovano più le lunghe scale in legno – ma neppure quelle più piccole - sia perché sono fuori norma e vietate dal buonsenso oltre che dalle leggi sia perché le colture agricole nel corso degli anni sono cambiate, trasformandosi in coltivazioni di alberi di piccolo fusto.

Se per le scale è cambiato tutto, la fiera in compenso non ha perso la sua capacità di completare l’offerta commerciale del centro storico di Trento.

Fiori, piante, alimentari, accessori per la casa e la persona, oltre alle ultime tendenze che riguardano il settore dell’abbigliamento, faranno trascorrere una bella giornata a chi vorrà arrivare in centro a Trento per visitare la fiera di Santa Croce o delle scale, come la si preferisca chiamare.

La fiera avrà inizio alle 7 e proseguirà fino alle 19, snodandosi lungo alcune vie e piazze del centro cittadino con circa 120 bancarelle, oltre ad alcuni spazi per le associazioni di volontariato.

Per permettere il regolare svolgimento dell'iniziativa verranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la giornata di domenica - a partire dalle ore 00 fino al termine delle operazioni di sgombero e pulizia - nelle seguenti vie e piazze: via Orfane; piazza Santa Maria Maggiore (tra via Cavour e vicolo Bellesini); via Cavour; piazza Duomo; via Verdi (tra via Rosmini e piazza Duomo); via Belenzani; via Roma (tra via Belenzani e via Orfane).

La polizia locale assicurerà per tutta la giornata i necessari servizi di viabilità e di controllo dell'area di mercato. C. L.