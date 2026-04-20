La Sat di Trento rinnova il direttivo: Nicola Dall'Oglio presidente

TRENTO. La Sezione di Trento della SAT, la più numerosa del Trentino con oltre 2.800 tesserati, ha rinnovato il proprio direttivo e scelto il nuovo presidente. Nell’assemblea separata del 26 marzo sono stati eletti tre nuovi consiglieri: Christian Carlen, Anna Filippi e Giancarlo Paolazzi. Il successivo consiglio direttivo del 30 marzo ha quindi assegnato le nuove cariche sociali, nominando presidente Nicola Dall'Oglio, vicepresidente Andrea Orsingher e segretario Saverio Giacomelli.

Il passaggio di consegne con il presidente uscente Ugo Scorza è avvenuto il 2 aprile, durante il tradizionale momento di auguri pasquali. Scorza ha richiamato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, sottolineando il valore di coesione e collaborazione interna, ma anche la necessità di un ricambio generazionale. Dall'Oglio ha invece ringraziato per il lavoro portato avanti, ricordando la ripresa delle attività dopo il periodo Covid e l’aumento costante degli associati, definito senza precedenti per la sezione.

Tra le novità, l’ingresso nella "commissione biblioteca" del nuovo responsabile Gigi Zoppello che ha analizzato il contesto e ha proposto nuove idee per il prossimo futuro.

Nel nuovo corso, il presidente ha indicato come priorità la continuità delle attività escursionistiche, culturali e giovanili. Tra le novità figura la commissione “Montagna per tutti”, affidata a Martina Delmarco, con l’obiettivo di sviluppare progetti inclusivi rivolti anche a persone con disabilità fisiche e cognitive, attraverso esperienze legate alla cosiddetta montagnaterapia. Istituita anche una commissione “amministrazione”, pensata per rafforzare la gestione interna alla luce della normativa del Terzo Settore.

La sezione conferma inoltre l’impegno nei corsi di arrampicata, nella formazione degli accompagnatori e nelle attività di alpinismo giovanile, che negli ultimi anni hanno visto crescere la partecipazione degli iscritti più giovani. Dall'Oglio ha infine ringraziato i responsabili delle diverse commissioni, dal tesseramento ai sentieri, dalla botanica alla biblioteca, ribadendo l’obiettivo di accompagnare la sezione in una fase di rinnovamento nel segno della trasparenza e della continuità.