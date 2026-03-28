Eletto il nuovo direttivo della Sezione alpini del Trentino

TRENTO. Si è riunito per la prima volta nella sede di Vicolo Benassuti a Trento il nuovo Consiglio direttivo sezionale eletto lo scorso 1° marzo dall’assemblea dei delegati e che avrà il compito di guidare la Sezione del Trentino degli alpini per i prossimi tre anni.

Assieme al presidente Paolo Frizzi, comporranno il consiglio: Gregorio Pezzato vice presidente Vicario; Roberto Bertuol vice presidente; Diego Filippozzi vice presidente; Stelvio Boscarato segretario del Cds; Mirko Tezzele tesoriere; Rocco Coletta direttore di Sezione; Tullio Dallapiccola vice direttore di Sezione; Enrico Boi responsabile sportivo.