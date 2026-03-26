Ragazzo colpito da una tegola volata dal tetto per il forte vento

TRENTO. Il forte vento, annunciato già nelle previsioni, ha comunque provocato diversi disagi in città, costringendo a una serie di interventi da parte della Polizia locale, spesso affiancata dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Le pattuglie sono entrate in azione per mettere in sicurezza strade e marciapiedi dopo la caduta di rami, oggetti e materiali staccatisi dagli edifici.

L’episodio più serio si è verificato all’angolo tra via Esterle e via Prati, dove una tegola caduta da un edificio ha colpito alla mano un ragazzo che stava passando in strada. Gli agenti lo hanno soccorso e il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.

Altri interventi hanno riguardato diverse zone della città. In via Orsi e via Bezzi il vento ha danneggiato i pannelli fissi dei manifesti elettorali, senza però causare danni alle auto. In via Filzi un’imposta al terzo piano di un edificio ha iniziato a sbattere, provocando la caduta di alcuni pezzi di intonaco: il traffico è stato temporaneamente fermato per consentire la messa in sicurezza.

Situazione delicata anche in via Oriola, dove una grande lamiera utilizzata come tettoia rischiava di staccarsi: i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per rimuoverla. Infine in corso del Lavoro e della Scienza alcuni rami sono caduti sulle auto in sosta: i tecnici del servizio parchi e giardini, con il supporto dei carabinieri per la gestione della viabilità, hanno provveduto al taglio delle parti instabili e alla messa in sicurezza dell’area.