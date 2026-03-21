Colpo al mercato della droga a Trento, sequestrati 3 chili di cocaina e arrestate tre persone

TRENTO. Un duro colpo al mercato della droga nel capoluogo trentino: i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 1 chilo di cocaina, 2 chili di hashish e numerose dosi già pronte per la vendita.

L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari, impegnati nei controlli di una zona residenziale di Trento nord, hanno notato il continuo via vai di persone sospette, che entravano ed uscivano da un portone condominiale. Dopo un appostamento e il controllo di due uomini trovati con più di 20 grammi di hashish e 3 dosi di cocaina, è emerso che possedevano le chiavi di un appartamento del condominio. Lì, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 3 chili di droga, tra cui 1 di cocaina e 2 di hashish suddivisi in circa 20 panetti.

Gli arrestati, due uomini di circa 40 e 50 anni e una terza persona di circa 60 anni, sono stati tutti sorpresi in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 700 euro in contante e un piccolo quantitativo di marijuana. I tre arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Trento.

Il Comando Provinciale dell’Arma continuerà senza sosta la lotta contro lo spaccio di droga in città e nella provincia.