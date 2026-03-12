Torna “Una Colomba per la Vita”: sabato 14 e domenica 15 marzo Admo sarà in 50 piazze in tutto il Trentino

TRENTO. Può una semplice colomba, il dolce pasquale per eccellenza, donare vita? La campagna di raccolta fondi "Una colomba per la vita" di Admo Trentino nasce proprio per questo: i fondi raccolti dall’associazione donatori di midollo osseo vengono interamente devoluti a enti che quotidianamente si impegnano nella lotta contro le malattie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, spesso unica e ultima speranza di vita per chi soffre di queste patologie.

I volontari di Admo Trentino saranno in tante piazze in tutto il Trentino sabato 14 e domenica 15 marzo per portare, attraverso la colomba di Loison Pasticceri dal 1938 ed i cioccolati dell’azienda Dolcem, il messaggio d’amore della donazione di midollo osseo.

«Fai un gesto semplice, aiutaci a regalare vita! Cerca la piazza più vicina a te consultando il nostro sito www.admotrentino.it, in costante aggiornamento. Puoi scriverci a info@admotrentino.it o chiamarci allo 0461933675», scrive l'associazione.

La donazione di midollo osseo è gratuita, anonima, volontaria e non conosce limiti geografici: l’obiettivo di Admo è quello di arricchire costantemente il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo, in modo che ogni malato al mondo possa trovare il suo gemello di midollo, quell’uno su 100.000 che possa donargli reale speranza di vita.

«Nel 2025 – spiega il presidente di Admo Trentino Alberto Zampiccoli – sono stati 792 gli aspiranti donatori a sottoporsi alla tipizzazione, il piccolo prelievo di sangue che ha permesso loro di entrare nel Registro italiano dei donatori di midollo osseo Ibmdr e di diventare reale speranza di vita. E poi ci sono quelli che una speranza di vita l’hanno potuta donare veramente: 14 potenziali donatori trentini sono risultati compatibili e hanno concluso il percorso fino alla donazione effettiva.

Dalla fondazione del Registro provinciale nel 1992 – continua il presidente – sono 175 i trentini che hanno donato il midollo osseo. Nel 2021 e 2022, la provincia di Trento ha guadagnato il primo posto nazionale per indice di donazione, il terzo posto nel 2023 e il quinto nel 2024. Dal 2021 al 2023, per tre anni consecutivi, ha ottenuto il primo posto nell’indice di reclutamento (iscrizione di aspiranti donatori al Registro) e il secondo posto nel 2024.

Tutto questo è stato possibile grazie alla felice collaborazione con il Laboratorio di tipizzazione Hla dell’Unità operativa multizonale immunoematologia e trasfusione diretta dalla dottoressa Paola Boccagni con il suo prezioso staff, che ogni giorno si impegna per raggiungere questi risultati. Ci tengo a ringraziare anche il personale dei punti periferici dove gli aspiranti donatori si recano per effettuare il prelievo di sangue che verrà poi inviato al Laboratorio Hla di Trento per essere tipizzato: Cavalese, Cles, Rovereto e Tione».

Alberto Zampiccoli sottolinea il grande lavoro dei volontari, della segreteria e del direttivo di Admo Trentino: «Nel 2025 abbiamo potuto devolvere oltre 150.000 euro al Laboratorio di tipizzazione Hla dell’ospedale S. Chiara di Trento ed alla Fondazione Città della Speranza di Padova. Admo Trentino, inoltre, supporta l’Asuit mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori, così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate, e sostiene le famiglie colpite da malattie del sangue.

Il più sentito ringraziamento – conclude il presidente - da parte mia e di tutta Admo va agli aspiranti donatori che scelgono di entrare nel registro e diventare così speranza di vita e a tutte le volontarie e i volontari che supportano Admo nelle campagne di raccolta fondi”.

Admo si rivolge così a chi intende diventare potenziale donatore di midollo osseo: «Se hai tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti), pesi più di 50 chili e godi di buona salute sei il tipo giusto!

Puoi informarti sulle modalità di donazione e iscriverti scaricando i moduli sul sito www.admotrentino.it. Sarai contattato da Admo Trentino per fissare l’appuntamento per la tipizzazione, il prelievo di sangue che ti consentirà di entrare a far parte del Registro italiano dei donatori di midollo osseo Ibmdr (Italian Bone Marrow Donor Registry).

Potresti essere proprio tu quell’1 su 100.000 compatibile con un malato nel mondo in attesa di un trapianto, la sua ultima speranza di vita! Se non rispondi a questi requisiti, puoi comunque aiutare Admo Trentino diventando volontario».