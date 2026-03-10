Commemorazione a Trento per Mario Pasi, eroe della Resistenza

TRENTO. La città ha ricordato questa mattina Mario Pasi, tenente degli Alpini, partigiano e medico dell’ospedale Santa Chiara, nel giorno dell’81° anniversario della sua morte. La commemorazione è stata promossa dal Comune di Trento, dall’Anpi del Trentino e dall’Ana – Sezione di Trento, con la partecipazione delle associazioni combattentistiche e d’arma del territorio.

La cerimonia si è aperta alle 10 in piazza Pasi, dove è stata deposta una corona in memoria della medaglia d’oro al valor militare. Nel corso della commemorazione sono intervenuti il sindaco Franco Ianeselli, il presidente dell’Anpi del Trentino Mario Cossali e il presidente dell’Ana – Sezione di Trento Paolo Frizzi.

La mattinata è proseguita con un secondo momento commemorativo all’ospedale Santa Chiara, luogo legato alla figura del medico e partigiano. Alle 11.15 è prevista la deposizione di una corona nell’atrio del nosocomio.

L'iniziativa ha voluto ricordare il sacrificio di Mario Pasi, figura simbolo della Resistenza e della storia civile trentina, a cui la città continua a rendere omaggio a distanza di oltre otto decenni dalla sua morte.