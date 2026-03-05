Circonvallazione ferroviaria di Trento, nel cantiere arrivano le visite guidate

TRENTO. Proseguono le visite guidate al cantiere della circonvallazione ferroviaria di Trento, opera considerata strategica collegata alla realizzazione del tunnel del Brennero e al quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro e consente a cittadini e realtà del territorio di osservare da vicino l’avanzamento dei lavori e le modalità operative all’interno di uno dei cantieri infrastrutturali più rilevanti del Trentino.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 27 marzo, dalle 9 alle 13. Le visite hanno una durata di circa due ore e sono aperte a cittadini, istituti scolastici e università, ordini professionali e imprese pubbliche e private interessate ad approfondire il progetto e a conoscere direttamente il cantiere.

Per partecipare è necessario iscriversi online accedendo con SPID o CIE al servizio disponibile sul sito della Provincia autonoma di Trento, dove sono pubblicate anche tutte le indicazioni operative per i partecipanti. Nella sezione delle domande frequenti sono invece disponibili ulteriori informazioni sugli orari, sugli spostamenti e sul programma della visita. Il ritrovo è previsto alle 9 nell’area ex Zuffo, da dove partirà la navetta predisposta dall’Osservatorio per raggiungere il cantiere.

Prima dell’ingresso nell’area dei lavori ai partecipanti vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale e vengono illustrate le norme di sicurezza e i comportamenti da tenere all’interno del sito. Le visite rappresentano un momento di trasparenza e informazione pubblica su un’infrastruttura destinata a incidere in modo significativo sul sistema ferroviario del corridoio del Brennero e sulla mobilità del territorio.