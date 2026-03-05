Abusi sulla figlia dodicenne della compagna: condannato a 10 anni
Pena confermata in Appello per un operaio di 56 anni. Invariata anche la cifra del risarcimento, 190mila euro in totale per le parti civili
TRENTO. Dieci anni di reclusione per violenza sessuale aggravata per aver abusato della figlia, che all'epoca dei fatti nel 2022 aveva solo dodici anni, della compagna. La pena, stabilita in primo grado, nei confronti di un operaio trentino di 56 anni è stata confermata ieri mattina anche dalla Corte d'Appello.
Confermato il risarcimento danni a favore delle parti civili, 190mila euro in totale: 60 mila alla mamma della ragazza, 30mila al padre e 100mila euro alla vittima.
