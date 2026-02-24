Chico Forti, la Cassazione dice no alla liberazione condizionale
Respinto il ricorso. L'imprenditore, condannato all’ergastolo e detenuto in carcere a Verona, confidava in una decisione a lui favorevole data la buona condotta e il lungo periodo già scontato in cella
TRENTO. No alla liberazione condizionale per Chico Forti. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'imprenditore trentino contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta della misura alternativa alla detenzione.
Chico rimane in carcere a Verona, ma può uscire per recarsi nell'azienda agricola veronese che l'ha assunto lo scorso anno, ma anche per svolgere attività di volontariato e per fare visita all'anziana madre a Trento.
