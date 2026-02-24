Ana Trento si rinnova: 650 delegati al voto per il nuovo direttivo fino al 2028

TRENTO. Si terrà domenica 1 marzo a partire dalle ore 10.15 - nella Sala InCooperazione in via Giovanni Segantini a Trento - l’assemblea annuale della Sezione A.N.A. di Trento, che quest’anno sarà a carattere elettivo, con il rinnovo dell’intero Consiglio sezionale. L’attività assembleare sarà preceduta dalla sfilata per le vie del centro, con partenza in piazza Duomo.

Sono attesi nel capoluogo provenienti da tutto il Trentino circa 650 delegati, appartenenti ai 256 gruppi ed alle 19 zone che compongono la sezione ANA trentina, ed in rappresentanza dei quasi 23.000 soci iscritti, chiamati dunque domenica 01 marzo a votare il nuovo Consiglio direttivo sezionale che rimarrà in carica fino al 2028. In particolare, verranno eletti il presidente, i 19 consiglieri di zona ed i 20 consiglieri sezionali, oltre al Collegio dei revisori dei conti, la Giunta di scrutinio ed i Probiviri.

L’Assemblea annuale dei delegati è da sempre un’occasione per ritrovarsi assieme, per fare il punto sull’attività sociale dell’anno passato e per presentare ufficialmente le attività dell’anno sociale.

Nel corso del 2026, in particolare, si svolgerà in terra trentina la quarta edizione del “Campo Scuola – il Noi prima dell’io” promosso dalla Sede nazionale ed organizzato dagli Alpini e dalla PC ANA del Trentino e riservato ai giovani fra i 16 ed i 25 anni. Sempre a luglio, la sezione di Trento organizzerà il 62° Pellegrinaggio nazionale in Adamello, quest’anno con sede principale a Storo; sempre nel corso dell’anno vi sarà poi spazio per la celebrazione di molti anniversari fondativi dei numerosi Gruppi, alcuni dei quali hanno raggiunto il secolo di attività, mentre a Torre Vanga resterà aperta per tutto l’anno la mostra “Alpini Alpinisti”, inaugurata nell’ottobre scorso, esposizione che entrerà ufficialmente anche nel programma del 74° Trento Filmfestival - edizione 2026.

L’evento assembleare sarà anticipato da un momento istituzionale sabato 28 febbraio presso la Chiesa di S. Francesco Saverio a Trento, ove sarà celebrata la S. Messa accompagnata dal coro sezionale ANA Trento, a cui seguirà breve cerimonia solenne presso il monumento di Piazza della Portèla per l’alzabandiera e la deposizione di corona in ricordo di tutti i Caduti. Per l’occasione resterà inoltre aperta con orario continuato anche la mostra nell’adiacente Torre Vanga di Trento. C.L.