Corsa, mountain bike su neve e sci di fondo: sul Monte Bondone va in scena la prima Winter Triathlon

BONDONE. Corsa, bici e sci di fondo si incontrano tra boschi e panorami innevati: domenica 22 febbraio 2026 il Monte Bondone ospiterà la prima Winter Triathlon, manifestazione inedita che porterà atleti agonisti e giovani promesse a confrontarsi in un fine settimana dedicato allo sport outdoor.



L’evento, che rappresenta anche la finale del Circuito Federale Suzuki Winter Triathlon dopo le tappe di Predazzo, Cogne e Alagna Valsesia, si svolgerà in località Viote su distanza sprint, con circa quattro chilometri di corsa, sei di mountain bike e cinque di sci di fondo.



Il Winter Triathlon è una disciplina che mette alla prova resistenza, coordinazione e capacità di adattamento: gli atleti devono alternare tre attività molto diverse tra loro, gestendo al meglio energie e tecnica in ogni fase. La combinazione di corsa, mountain bike su neve e sci di fondo richiede agilità, concentrazione e una preparazione completa, trasformando ogni gara in una sfida intensa e coinvolgente.



Il Monte Bondone si presta perfettamente a questo tipo di competizione: la località Viote offre percorsi attrezzati per ciascuna disciplina, spazi sicuri per le zone cambio, servizi di noleggio attrezzature e aree dedicate per il pubblico.



Il Centro Fondo Viote – grazie alla collaborazione di ASIS Trento e della Scuola Italiana Sci Fondo Viote – mette normalmente a disposizione, nel corso della stagione invernale, oltre 35 chilometri di piste perfettamente preparate per tecnica classica e skating, confermandosi uno dei poli di riferimento per lo sci di fondo in Trentino. La quota, la varietà dei terreni e la qualità dei tracciati rendono la montagna un ambiente ideale per allenarsi e gareggiare, con la possibilità di combinare sport, natura e momenti di condivisione.



La gara femminile scatterà domenica alle 10.30, seguita dalla partenza maschile alle 11.30. Nel primo pomeriggio toccherà ai giovani, con il via fissato alle 13.30. La giornata si chiuderà con le premiazioni, che vedranno protagonisti i primi tre classificati di ogni categoria e di squadra, inclusi i vincitori giovanili del Campionato Regionale Winter Triathlon, mentre tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con gadget tecnico.



Oltre alla competizione, la Winter Triathlon propone servizi pensati per chi arriva da fuori, tra cui il noleggio di sci in loco e strutture convenzionate con l’Azienda per il Turismo Trento per il pernottamento. La presenza di atleti, staff e accompagnatori contribuirà inoltre a generare un indotto importante per il territorio, coinvolgendo strutture ricettive, ristorazione e attività locali.



"Il Winter Triathlon rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il legame tra sport ed esperienza turistica”, sottolinea Matteo Agnolin, direttore dell’Azienda per il Turismo Trento. “Il Monte Bondone si conferma una montagna ideale per ospitare eventi sportivi di diverse discipline outdoor, capace di attrarre atleti e pubblico grazie a un’offerta completa che unisce qualità organizzativa, servizi e un contesto naturale di grande valore".



“Siamo molto soddisfatti di aver portato un evento di Winter Triathlon sul Monte Bondone”, commenta Rossella Filippi, direttore di gara per Buonconsiglio Nuoto Trento. “Questa prima edizione vuole dare risalto alla montagna di Trento e alle sue potenzialità anche in ambito multidisciplinare invernale, offrendo agli atleti un contesto tecnico di valore e al pubblico uno spettacolo sportivo coinvolgente”.



La Winter Triathlon è organizzata dalla società Buonconsiglio Nuoto di Trento in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Trento. Iscrizioni, regolamento completo e dettagli tecnici della gara sono disponibili sul sito dell’ASD Buonconsiglio Nuoto Trento www.buonconsiglionuoto.it.