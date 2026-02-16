Trento: il sottopasso di via Conci chiude nelle ore notturne fino alla fine di giugno

TRENTO. Il sottopasso ferroviario di via Conci - tra Madonna Bianca e Villazzano Tre - sarà chiuso al transito veicolare e pedonale nelle ore notturne, dalle 20.30 alle 5.45, dalla domenica sera fino al venerdì mattina in modo continuativo. Il provvedimento è necessario per consentire a Rete ferroviaria italiana di effettuare interventi di manutenzione e risanamento della struttura.

Il sottopasso resterà invece regolarmente aperto al transito nelle ore diurne e nelle notti di venerdì e sabato. La chiusura notturna comporterà alcune modifiche ai percorsi delle linee urbane 3 e 13, limitatamente alle corse del primo mattino e della sera dopo le 20:30.

Per quanto riguarda la linea 3, in direzione Villazzano Tre, i mezzi che provengono da via Menguzzato svolteranno a sinistra in via Bettini, dove è situato il capolinea della linea 4 e dove verrà effettuata temporaneamente la sosta di capolinea. La tratta via Conci – Villazzano Tre sarà quindi sospesa. In direzione Cortesano, le corse partiranno da via Bettini (capolinea linea 4), proseguiranno in via Menguzzato e riprenderanno quindi il percorso ordinario, con sospensione della tratta Villazzano Tre – via Conci. Si segnala inoltre che il venerdì le corse delle 5:04 e delle 5:33, normalmente in partenza da Villazzano Tre, partiranno invece da via Bettini. La linea 13, in direzione Povo, manterrà il percorso regolare.

In direzione Trento (capolinea piazza Dante), invece, i mezzi seguiranno un itinerario alternativo transitando da via de Riccabona, con svolta a destra in via Conci, per poi proseguire lungo via Asiago e via Vicenza. Il percorso continuerà quindi con la svolta a sinistra in via Gorizia e lungo via Bolghera, via Orsi e via Fogazzaro. Da qui i mezzi si immetteranno in viale Verona, svoltando a destra, e proseguiranno lungo corso Tre Novembre, rientrando infine sul tracciato ordinario.

Si segnala che la corsa in partenza da Povo – polo Sociale delle ore 20:20 transiterà da via Asiago. Lungo le deviazioni di percorso saranno garantite tutte le fermate esistenti. Le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito di Trentino Trasporti e sugli orari affissi alle fermate.

Nella prima fase dei lavori al sottopasso ferroviario di via Conci – all’incirca per un mese - sarà vietato anche il transito pedonale. La cartellonistica che avvisa dell’apertura del cantiere è stata collocata poco prima delle ultime intersezioni stradali che conducono ai tratti interessati dai lavori. A monte ed a valle dell’area di cantiere sono stati inoltre posizionati cartelli stradali che indicano percorsi alternativi per il traffico veicolare. La conclusione dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026.