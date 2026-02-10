A Trento il Capodanno cinese 2026: tra drago e lanterne

TRENTO. Il Centro Studi Martino Martini ha presentato il programma ufficiale delle celebrazioni del Capodanno cinese 2026, avviate con il patrocinio del Comune di Trento, che ha dichiarato l’iniziativa di interesse cittadino. L’edizione è dedicata all’Anno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia e rinnovamento nel calendario lunisolare.

Il primo appuntamento è fissato per il 15 febbraio alle 11.30 in piazza Dante, con l’esibizione della Italy Lion and Dragon Dance nella Danza del Drago e del Leone. Le danze, accompagnate da tamburi e musiche tradizionali, rappresentano uno dei momenti più attesi della Festa di Primavera e, secondo la tradizione, simboleggiano l’allontanamento delle forze negative e l’auspicio di prosperità.

Il programma prosegue con “Armonie e tradizioni del Capodanno cinese”, una serie di iniziative ospitate nella sala della Fondazione Caritro in via Calepina 1, in collaborazione con l’Associazione Cinese Trentino. Sono previsti laboratori e attività culturali legate a calligrafia, arti visive, musica, poesia e tradizioni popolari, con momenti dedicati anche alle lanterne, simbolo di buon auspicio.

Il Capodanno cinese 2026 inizierà ufficialmente il 17 febbraio e culminerà con la Festa delle Lanterne il 3 marzo. Gli appuntamenti annunciati a Trento sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Centro Studi Martino Martini.