Trento piange Eddy Martinelli, agente della Polizia locale e uomo di volley: aveva 34 anni

TRENTO. La notizia è arrivata all’improvviso e ha colpito duramente il mondo dello sport e della comunità trentina. Eddy Martinelli, 34 anni, agente della Polizia locale di Trento, è morto nel sonno. Una scomparsa improvvisa, che lascia sgomenti familiari, amici, colleghi e quanti lo hanno conosciuto dentro e fuori dal campo.

Martinelli era una figura molto conosciuta nell’ambiente della pallavolo. Era giocatore, allenatore giovanile e giudice territoriale. Il Comitato FIPAV Trentino ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la passione, il senso di responsabilità e la correttezza con cui Martinelli ha svolto il suo ruolo federale. Il presidente Francesco Crò, il Consiglio direttivo e tutta la struttura della Federazione si sono stretti alla famiglia, ricordando una presenza apprezzata e stimata nel percorso sportivo trentino.

Alla vita sportiva, Eddy Martinelli affiancava il servizio alla comunità come agente della Polizia locale di Trento, ruolo svolto con professionalità e dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in due mondi che per lui erano parte della stessa identità: quello dello sport e quello del servizio pubblico. Alla famiglia e agli amici, il pensiero e l’abbraccio di un’intera comunità.