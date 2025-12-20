Christmas Run, tutti di corsa con i Babbo Natale per aiutare la cooperativa che si occupa di disabili e fragilità

TRENTO. Si corre oggi, sabato 20 dicembre, la Trento Christmas Run, tradizionale manifestazione non competitiva sulla distanza di 4 chilometri, organizzata da Asd Città di Trento con la collaborazione di Asd New Life. Presidente dell’Asd Città di Trento è Gianni Valler che definisce l’evento “un appuntamento fisso nel panorama degli eventi del Natale trentino”.



La manifestazione, che partirà oggi alle 15, sarà un’occasione unica per vivere lo spirito natalizio, coinvolgendo cittadini ed ospiti in un’atmosfera di festa e solidarietà”. Per questa edizione parte del ricavato sarà donato alla cooperativa CS4 di Pergine Valsugana.



“Da quasi 30 anni – ha spiegato il presidente Marco Pintarelli – la nostra cooperativa si occupa di disabilità fisica, psichica e fragilità, grazie all’impegno di alcune famiglie di Pergine Valsugana che si sono consociate per dare un futuro concreto e migliore ai propri familiari. CS4 opera in Trento, Valsugana, Val d’Adige, Val di Cembra dove gestisce una molteplicità di servizi integrati, quali centri diurni, laboratori per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi e l’inserimento nel mondo del lavoro, attività educative individualizzate, appartamenti per l’abitare accompagnato, scuola per l’abitare, educativa scolastica, agricoltura sociale, servizi di conciliazione per la comunità ed il ristorante sociale Il Grillo a Grauno Val di Cembra”.



Oggi si inizierà alle 14 con la voce della soprano Luz Elena Acevedo; alle 14.15 si proseguirà con lo spettacolo di danza del coreografo Fabrizio Bernardini, direttore artistico di Artedanza Trento, per poi ascoltare, alle 14.30, le note della Fanfara degli Alpini. Lo start ufficiale della corsa avverrà alle 15 ma la festa proseguirà al rientro in piazza Duomo con brindisi e ristoro con zelten trentino, panettone, vin brulè, thè caldo e tanti dolci per i bambini e la lezione natalizia di zumba con Lenny Santana, istruttore di Crew 14 Fitness Studio, a partire dalle 16.



Questa mattina, sabato 20 dicembre, sarà possibile iscriversi al Gazebo Trento Christmas Run di piazza Duomo, dalle 10 alle 14.45. Costo iscrizione € 12 con pettorale, vestito da Babbo Natale, pacco gara e ristoro; 5 euro con pettorale, berretto di Babbo Natale, pacco gara e ristoro. C.L.