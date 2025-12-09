Torna la Fiera di Santa Lucia: nel weekend 250 bancarelle in centro città

TRENTO. Nel weekend da sabato 13 a domenica 14 dicembre le vie del centro storico ospiteranno la tradizionale Fiera di Santa Lucia, con oltre 350 bancarelle dalle 7.30 alle 21 in corso 3 Novembre, via Garibaldi, via Verdi, piazza Fiera, piazza Duomo, piazza Trento, via Manci, Piazza Cesare Battisti, via Santa Maria Maggiore e aree limitrofe.

L’evento richiede un’articolata regolazione di viabilità e sosta: dalle 6 alle 22 di sabato e domenica sono previste chiusure temporanee e limitazioni al transito, con accessi controllati dalla polizia locale e soste riservate ai residenti nei parcheggi interni.

Per favorire gli spostamenti verso il centro, Trentino Trasporti potenzierà le linee urbane 3, 5, 6, 8, 10, 12 e 21, con frequenze raddoppiate nelle ore di punta di domenica 14. Le modifiche riguarderanno soprattutto le tratte provenienti da Mattarello, Gardolo e zona Ospedale. La sosta consigliata è nei parcheggi in struttura e negli spazi di attestamento come Zuffo e Monte Baldo. In caso di saturazione, saranno attivati percorsi alternativi con deviazioni su via Sanseverino e via Rosmini.

Come già nel 2024, anche quest’anno è confermato il parco divertimenti con giostre e attrazioni in piazzale Sanseverino, attivo fino al 6 gennaio e aperto dalle 14 nei giorni feriali e dalle 10 nel fine settimana. L’area include un piccolo spazio spettacoli con iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie, mentre lungo Piazza Fiera saranno disponibili giochi tradizionali e punti ristoro. Per la sicurezza, in collaborazione con la polizia locale, sono previsti presidi mobili nelle principali vie d’accesso.

Domenica 21 dicembre tornerà infine la Fiera del Giocattolaio in piazza Garzetti, con espositori fino alle 19. Dal 21 al 31 dicembre, invece, il calendario proseguirà con la Festa d’Oro nelle stesse aree del centro cittadino. Gli organizzatori ricordano che la fiera di Santa Lucia e gli appuntamenti collegati rappresentano uno dei momenti più partecipati del periodo natalizio, con ricadute significative su attività commerciali e presenze turistiche nel cuore di Trento.