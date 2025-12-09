Da X Factor a piazza Duomo: Trento festeggerà il Capodanno con i Patagarri

TRENTO. Sarà un Capodanno 2026 di grande festa collettiva quello organizzato dal Comune in piazza Duomo, dove il 31 dicembre (ingresso gratuito dalle ore 19) il pubblico potrà accogliere il nuovo anno con musica dal vivo, animazione e il countdown ufficiale trasmesso in collaborazione con Radio Dolomiti.

Ospiti della serata i Patagarri, band rivelazione di X Factor, che proporrà uno show dinamico con coreografie e scenografie, accompagnando i presenti fino all’arrivo della mezzanotte.

Il gruppo milanese, emerso dall’edizione 2024 del talent, porterà sul palco, dalle 22.30, il proprio stile originale e distintivo. Dopo lo show dei Patagarri, dalle ore 1.00 si ballerà con una selezione musicale anni ’70, ’80 e ’90 curata da un dj-set fino alle 2 di notte. L’evento è stato costruito per trasformare l’intero centro storico in un unico itinerario urbano della festa, con iniziative anche negli spazi limitrofi alla piazza.

«Vogliamo un Capodanno di comunità in cui Trento si riempia di persone che hanno piacere di condividere un momento di gioia. Piazza Duomo sarà un ideale punto d’incontro», ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli, sottolineando come la città abbia una tradizione consolidata di eventi che invitano a ritrovarsi e a sentire tutti parte della stessa notte di festa. L’amministrazione ricorda che l’appuntamento sarà accessibile gratuitamente e aperto a famiglie, giovani e visitatori.

«Il Capodanno a Trento punta a essere un vero richiamo per turisti e residenti, valorizzando la città anche dal punto di vista culturale e gastronomico», osserva il direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento Matteo Agnolin, rimarcando la collaborazione con esercenti e ristoratori locali. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza festosa e vivace, rendendo piazza Duomo e il centro storico un luogo di festa diffusa e partecipata, tra musica, accoglienza e atmosfera.

Protagonista della serata sarà Radio Dolomiti, che festeggia il primo mezzo secolo di vita. Si comincerà alle 19, con un dj set affidato a Willy Caldonazzi, storica voce della radio. Poi a seguire i Punto Gezz, quintetto trentino che reinterpreta brani pop italiani e internazionali. Alle 21.15 sarà la volta degli Ostello California, prima tribute band trentina degli Eagles.