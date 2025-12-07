Immacolata, Trento al completo: weekend da record tra mercatino e Bondone

TRENTO. Il tradizionale Mercatino di Natale di Trento, l’atmosfera magica del centro con la novità della “Passeggiata d’Autore” a rendere le vie ancora più suggestive, l’albero di Natale di piazza Duomo illuminato da 24mila luci, spettacoli di danza e concerti. Ma anche la possibilità di sciare sul Monte Bondone che apre ufficialmente la stagione dopo la première del 29 e 30 novembre, con una riduzione del 20% sui prezzi degli skipass attiva da questo fine settimana. Per il ponte dell’Immacolata Trento sta facendo registrare il tutto esaurito: la città intera, con i suoi esercizi commerciali e le sue strutture ricettive in prima linea, è pronta ad accogliere almeno 100mila visitatori che desiderano vivere un weekend indimenticabile.

Per la notte di ieri, sabato 6 dicembre, il tasso di occupazione degli alberghi ha raggiunto il picco del 100%, restando su livelli di sold out anche oggi, domenica e con ottimi numeri pure domani lunedì 8 dicembre, a conferma di quanto Trento sia ormai una delle mete più ambite in questo periodo dell’anno. Non soltanto nel weekend ma per tutto l’arco della settimana come emerge dai primi dati, che vanno nella direzione di un’altra edizione record dopo quella dello scorso anno certificando una crescita costante della destinazione.

Per l'Immacolata, “Trento, Città del Natale” vive alcuni dei giorni più attesi dell’anno, con visitatori provenienti da tutto il mondo per scoprire le eccellenze dell'artigianato e dell’enogastronomia custodite nelle 77 casette di legno dell’iconico Mercatino in piazza Mostra e piazza Fiera, aperto fino al 6 gennaio. Salumi, formaggi, dolci e altre prelibatezze dell’arco alpino che si accompagnano al profumo del vin brulè. Insieme a presepi in miniatura, decorazioni ed addobbi fatti a mano secondo la sapiente tradizione artigiana. Tutto il centro storico è invaso dalla magia del Natale grazie al rinnovato photomapping ed alle nuove installazioni luminose come il Giardino Magico powered by Dolomiti Energia. Senza dimenticare l’arte e la cultura, nei musei e nel nuovo itinerario della “Passeggiata d’Autore”, a testimonianza di come tutto il tessuto economico cittadino si sia adoperato per far vivere a cittadini e turisti la vera atmosfera del Natale.

“I dati dell’occupazione alberghiera sono sempre stati molto positivi fin dai primi giorni di apertura di Trento, Città del Natale e questo non può che farci enorme piacere” commenta il presidente dell’Azienda per il Turismo di Trento, Franco Aldo Bertagnolli. “Trento è una meta sempre più ricercata dai visitatori e un numero sempre più alto di loro predilige fermarsi per almeno l’intera giornata, se non per più giorni, con un impatto maggiore per il Mercatino di Natale e per tutto l’indotto. Per il ponte dell’Immacolata ristoranti e strutture ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito: è un grande successo, il riconoscimento migliore alla città che da settimane si prepara per accogliere ii visitatori. Registriamo un gradimento di Trento, Città del Natale in crescita costante stagione dopo stagione, come dimostrano i numeri sull’occupazione dei giorni feriali. È la conferma del buon lavoro di questi anni e dell’attrattività turistica di Trento con la sua ampia offerta ricreativa, culturale e sportiva, favorita dalla vicinanza delle piste rispetto al centro storico”.

Intanto anche la stagione sciistica sul Monte Bondone entra nel vivo: gli impianti sono aperti e resteranno in funzione fino a Pasquetta, il 6 aprile 2026. Sulla scia dello scorso inverno, che si è rivelato particolarmente positivo, la “montagna di casa” conferma un’offerta dedicata alle famiglie e a chi cerca giornate di sport e relax a pochi minuti da Trento, con 20 chilometri di piste, quattro seggiovie e aree riservate ai principianti. In questa prima fase sono in funzione le seggiovie 3-Tre e Montesel e Palon (nei prossimi giorni sarà la volta della Rocce Rosse), oltre al campo "Primi passi" a Vason. Tra le proposte più apprezzate torna anche per questa stagione lo sci serale con la formula "Night&Day", che dal 27 dicembre al 5 marzo regalerà l’emozione di sciare sotto le stelle. Per agevolare l’ingresso in città di tutti gli ospiti, per questi giorni sono stati potenziati sia il trasporto pubblico, incluse le navette, che i parcheggi. Il consiglio del Comune per raggiungere il centro è quello di utilizzare il trasporto pubblico oppure i grandi parcheggi di attestamento serviti da navette ad alta frequenza. Al parcheggio Ex Italcementi e Zuffo si aggiungono il parcheggio Monte Baldo ed il parcheggio Duomo e pure alcuni piazzali delle scuole. C.L.